HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'daki intihar, cinayet çıktı! Her şeyi itiraf etti

Avcılar'daki intihar, cinayet çıktı! Her şeyi itiraf etti

22.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da zihinsel ve bedensel engelli oğluna sinirlenerek tartıştığı eşine şiddet uygulayan, ardından evi ateşe vererek, intihar ettiği öne sürülen Hasan Akay'ın, eşi Merve Betül Akay tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Avcılar'daki intihar, cinayet çıktı! Her şeyi itiraf etti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen, Hasan Akay, komşularının iddiasına göre doğuştan engelli oğlu Miraç'ın halıyı kirletmesi üzerine eşi Merve Betül Akay ile tartışmaya ve iddiaya göre şiddet uygulamaya başladı. Hasan Akay, kapıyı kilitledikten sonra benzin dökerek evi ateşe vermek istedi. Kadının feryatları ardından evden dumanların yükseldiği görüldü. Evden birkaç el silah sesi duyulurken Merve Betül Akay, çatı katındaki balkondan yan komşularına sığınarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri evlerini boşaltırken itfaiye görevlileri merdivenli araçla eve ulaşarak alevlere müdahale etti. Polis ekibi de eve girerken, engelli çocuğu evden çıkardı. Yangın söndürülürken içeri giren polis ve itfaiye ekipleri Hasan Akay'ın başından silahla vurulmuş halde buldu. İlk değerlendirmede intihar ettiği öne sürülen Akay'ın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından savcının talimatı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

24a69088c27c712a92cb78b164273088

İTİRAF ETTİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, gece boyu sürdürdükleri soruşturmada olayın iddiaların aksine cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Polis çeşitli adli suçlardan 11 kaydı bulunan Hasan Akay'ın yanında 7.65 milimetre çapında bir tabanca bulunduğunu belirledi. Merve Betül Akay, ilk ifadesinde eşinin engelli oğlunu tedavi için gelen doktoru kıskandığını bu nedenle evi ateşe verdiğini, kendisinin komşuya kaçtığını, ardından silah sesi duyduğunu öne sürdü. Merve Betül Akay, daha sonra ifadesini değiştirerek, alkollü eşinin kendisini öldürmekle tehdit ederek, hakaret ettiğini, kendisine silah doğrulttuğunu, eve yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiğini, tartışmaya devam ettiklerini belirtirken, "Boğuşma sırasında elindeki tabancayı alarak başının sol tarafına ateş ettim, ardından komşuların evine gittim" dediği belirtildi.

Polis olayı aydınlatmak için evde detaylı inceleme yaparken Akay çiftinden karşılaştırma amaçlı kan örnekleri alındı. Cinayet işlediğini kabul eden kadın ile eşinin ellerinden örnek alınırken, kapsamlı incelemenin devam ettiği kaydedildi.

c50509d7bb1552d4459e70c3c5bb49e9

HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Cinayet şüphelisi Merve Betül Akay'ın evde yemek yaparak sosyal medya hesabı üzerinden satış yaptığı, böylece oğlunun tedavi giderlerini karşılamaya çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında yaptığı yemeklerin tanıtımını yaparken, birçok ünlü isme de ulaşan Akay'ın bir süre önce paylaştığı videoda oğlunun tedavisi için gereken 700 bin TL'yi bulan parayı toplayabilmesi için İstanbul Valiliği'nin kendisine izin verdiğini dile getirdi. Akay, asıl mesleğinin bilgisayar öğretmenliği olduğunu, oğlunun erken doğum sonucu dünyaya geldiğini, bir süre kuvözde kaldığı, ardından zihinsel ve bedensel engelli olduğu 'Lennox-Gastaut sendromu (LGS)' teşhisi konulduğu ayrıca beyninde sıvı toplandığını anlatmıştı. Eşi ile bir süre sıkıntı yaşadıklarını, Avcılar'a taşındıktan sonra yemek yaparak geçimlerini ve oğlunun tedavisini sağlamaya çalıştığını anlatan Merve Betül Akay, kendisinin bu süreçte lösemiye yakalandığını, eşine de kanser teşhisi konulduğunu dile getirmişti.

DHA

Uyuyan eşe bıçaklı saldırı! Bıçağın kırılan kısmı vücudunda saplı kaldıUyuyan eşe bıçaklı saldırı! Bıçağın kırılan kısmı vücudunda saplı kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
PARTNER Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle... Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle...
Yarına dikkat! Meteorolojiden İstanbul için sarı uyarıYarına dikkat! Meteorolojiden İstanbul için sarı uyarı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.