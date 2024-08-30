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  4. Avcılar’daki kavganın görüntüleri dehşete düşürdü: Bıçak, kemer, yumruk…

Avcılar’daki kavganın görüntüleri dehşete düşürdü: Bıçak, kemer, yumruk…

30.08.2024 11:29
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30.08.2024 11:29
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İstanbul’un Avcılar ilçesinden gelen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Bir otomobille olay yerindeki caddeye gelen 2 şüpheli, 2 kişiyle kavga etmeye başladı. O anlar çevredekiler tarafından böyle görüntülendi.

Avcılar’da bir otomobille caddeye gelen 2 şüpheli, 2 kişiyle kavga etmeye başladı. Bıçak, kemer ve yumrukların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü Merkez Mahallesi’nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Otomobille caddeye gelen 2 kişi, daha önceden tanıdıkları iddia edilen 2 kişinin yanına gitti. 4 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak,i kemer ve yumrukların kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Bu sırada caddeden geçen otomobiller korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi. Polis ekiplleri olay yerine gelmeden kavga eden 2 şüpheli otomobille, yaralanan 2 kişi ise yaya şekilde ara sokaklardan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevrede korkuya neden olan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar kavga saldırı
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