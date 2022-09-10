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Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası İmamoğlu'ndan 'Özür dilerim' paylaşımı

10.09.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazası sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. İmamoğlu o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu paylaşımında ayrıca, "Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini de kullandı.

Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası İmamoğlu'ndan 'Özür dilerim' paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.

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İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucunda yaşanan kazada 99 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrasında metrobüs seferleri dururken, İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmıştı. Vatandaşlar D-100 Karayolu'nda yürümüş, araç sürücüleri ise kontak kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu metrobüs kaza
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