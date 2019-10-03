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Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'daki yurt binaları deprem hasarı nedeniyle 6 Ekim'e kadar tahliye edilecek.

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’ndeki bazı fakülteler için tahliye kararı verilmişti.

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Avcılar’daki yurt binaları da 6 Ekim’e kadar tahliye edilecek.

Öte yandan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Cerrahpaşa Rektörü Aydın'ın açıklamalarından satır başları:

1) Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan çocuk hastalıkları biriminin, çocuk acil, sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup bu hastanelerin diğer birimlere nakline;

2) Çocuk hastalıkları binası birimiyle bütünleşik olan kadın hastalıkları ve doğum biriminin yeni yerine taşınmasına

3) Haseki'deki mikrobiyoloji binasının tahliyesine

4) Bakırköy yerleşkesindeki fakülte binasının tahliye edilerek, yeni binası inşa edilinceye kadar büyükçekmece yerleşkesine taşınmasına

5) Avcılar'da veterinerlik MYO'da 22 Ekim 2019'a kadar ara verilmesine,

6) Avcılar yerleşkesindeki veterinerlik fakültesinin yeni binası inşa edilinceye kadar Büyükçekmece binamıza taşınmasına karar verildi.

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Avcılar Son dakika deprem yurt binaları

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