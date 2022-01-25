Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayarak gitti! Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası o anları anlattı

Beden Eğitimi öğretmeni olan aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünde eğitim gördüğü belirtilen Fatih Işık, dün akşam yoğun kar yağışı ile birlikte kuzenlerinin Firuzköy Mahallesi'nde kayak yapacağını duyunca harekete geçti.
Işık, kayak takımlarını çıkararak ilçe merkezinden Firuzköy'e uzanan araçların ilerleyemediği mahalleye kayak yaparken giderken bu görüntüleri sosyal medya hesabından "Kuzenler aradı. Firuzköy'de kayacağız gel dediler. Araba gelmiyor nasıl geleyim dedim. Düşünürken bir an iç sesim kayarak git dedi. İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililere teşekkürler" diye yazarak paylaştı.
Bu paylaşım büyük ilgi görürken Fatih Işık, "Bunun atlı kayak versiyonunu yapayım mı?" diye ekledi.
Show TV'ye o anları anlatan Işık, "Kar yağdığında kuzenlerle Firuzköy'de hep kayarız. Aradılar 'Gel böyle kayalım' dediler. Ben de 'Yollar kapalı nasıl geleceğim?' dedim. Sonra birden böyle iç sesim 'Al kayaklarını Firuzköy'e kadar kayarak git' dedi. Kayaklarımı aldım çıktım Avcılar'dan. Yaklaşık 1 buçuk kilometre buraya kayarak geldim." dedi.
Paylaştığı videonun izlenme sayısı hakkında da konuşan Işık, "Farklı farklı sosyal medya kanallarında milyonları buldu." ifadelerini kullandı.
Kayak yaparken "Abi yapıyorsun bu işi", "Şu manyağa bak", "Ne güzel yüzümüzü güldürdün" gibi tepkilerle karşılaştığını belirten Işık, "Herkes tarafından beğenilmesi beni çok mutlu etti" dedi.
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