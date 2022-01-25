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  4. Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayarak gitti! Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası o anları anlattı

Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayarak gitti! Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası o anları anlattı

25.01.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışını görünce kayak takımını alarak araçların ilerlemede güçlük çektiği iki mahalle arasında kayak yaptı. Show TV'ye o anları anlatan Işık, "Kar yağdığında kuzenlerle Firuzköy'de hep kayarız. Aradılar 'Gel böyle kayalım' dediler. Ben de 'Yollar kapalı nasıl geleceğim?' dedim. Sonra birden böyle iç sesim 'Al kayaklarını Firuzköy'e kadar kayarak git' dedi. Yaklaşık 1 buçuk kilometre buraya kayarak geldim." dedi.

Beden Eğitimi öğretmeni olan aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünde eğitim gördüğü belirtilen Fatih Işık, dün akşam yoğun kar yağışı ile birlikte kuzenlerinin Firuzköy Mahallesi'nde kayak yapacağını duyunca harekete geçti.

"BİR AN İÇ SESİM KAYARAK GİT DEDİ"

Işık, kayak takımlarını çıkararak ilçe merkezinden Firuzköy'e uzanan araçların ilerleyemediği mahalleye kayak yaparken giderken bu görüntüleri sosyal medya hesabından "Kuzenler aradı. Firuzköy'de kayacağız gel dediler. Araba gelmiyor nasıl geleyim dedim. Düşünürken bir an iç sesim kayarak git dedi. İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililere teşekkürler" diye yazarak paylaştı.

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Bu paylaşım büyük ilgi görürken Fatih Işık, "Bunun atlı kayak versiyonunu yapayım mı?" diye ekledi.

"YAKLAŞIK 1 BUÇUK KİLOMETRE KAYARAK GELDİM"

Show TV'ye o anları anlatan Işık, "Kar yağdığında kuzenlerle Firuzköy'de hep kayarız. Aradılar 'Gel böyle kayalım' dediler. Ben de 'Yollar kapalı nasıl geleceğim?' dedim. Sonra birden böyle iç sesim 'Al kayaklarını Firuzköy'e kadar kayarak git' dedi. Kayaklarımı aldım çıktım Avcılar'dan. Yaklaşık 1 buçuk kilometre buraya kayarak geldim." dedi.

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"İZLENME SAYISI MİLYONLARI BULDU"

Paylaştığı videonun izlenme sayısı hakkında da konuşan Işık, "Farklı farklı sosyal medya kanallarında milyonları buldu." ifadelerini kullandı.

"HERKES TARAFINDAN BEĞENİLMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Kayak yaparken "Abi yapıyorsun bu işi", "Şu manyağa bak", "Ne güzel yüzümüzü güldürdün" gibi tepkilerle karşılaştığını belirten Işık, "Herkes tarafından beğenilmesi beni çok mutlu etti" dedi.

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Avcılar
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