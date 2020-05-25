HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avcılar'dan şoke eden görüntüler! Sosyal mesafe unutuldu

Avcılar'dan şoke eden görüntüler! Sosyal mesafe unutuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mahallelerde araçla gezerek çocukların bayramını kutladı ve hediyeler dağıttı. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasağa rağmen sokağa çıktı. Çocukların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Avcılar'dan şoke eden görüntüler! Sosyal mesafe unutuldu

Avcılar Belediyesi, dün öğlen saatlerinde Ramazan Bayramı nedeniyle ses sitemi kurulu bir araçla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı. Yeşilkent, Tahtakale ve Filizköy mahallelerinde çocuklara müzik dinletilip palyaço gösterisi yapılırken, hediyeler de dağıtıldı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Sokağa çıkan çocuklar maske takmazken, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı. Ayrıca araçtan “Teşekkürler Turan Başkan diyelim mi?" şeklinde anonslar yapıldı.

Çocukların, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izni saatlerinde dışarı çıkmasına neden olan uygulama ile ilgili vatandaşlar şikayette bulundu. Uygulamanın yasağa rağmen çocukların dışarı çıkmasına neden olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tehlike yarattığı söylendi. Bayram nedeniyle bugün ve yarın da yapılması planlanan uygulamanın Kaymakamlık tarafından iptal edildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Sulama kanalından çıktılarSulama kanalından çıktılar
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Maske takması istenen kadın külodunu maske yaptı!

Maske takması istenen kadın külodunu maske yaptı!

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşularına kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var

Komşularına kurşun yağdırdı!

Sulama kanalından kurt yavruları çıktı

Sulama kanalından çıktılar

Edirne'de vahşet! Annesini öldürüp başını kesti

Edirne'de vahşet! Annesini öldürüp başını kesti

Onlarca yunus İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Onlarcası bir arada! Böyle geçtiler

Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti

Önce uygulamadan kaçtığını düşündüler ama sonra...

Lavabo çözücü bomba gibi patladı

Bomba gibi patladı... Genç kızı bu hale getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.