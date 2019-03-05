HABER

Avcılar deprem farkındalığına ışık yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

  AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Avcılar deprem farkındalığına ışık yaktı

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Deprem Haftası nedeniyle Marmara Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Ulusoy, “Depremi tekrar yaşamak istemiyoruz ve bu konuda farkındalık oluşturmak için buradayız” dedi.

Avcılar’da 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bir yürüyüş gerçekleştirildi. Marmara Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Işıklarla ve ellerinde pankartlarla yürüyen kalabalık, depreme karşı duyarlılık oluşturdu.

“BELEDİYECİLİK FARKINDALIKTIR, BELEDİYECİLİK MİLLETİN YARARINADIR”

Etkinliğe yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Adayı Ulusoy, “Biz diyoruz ki belediyecilik farkındalıktır, belediyecilik milletin yararınadır ve milletin faydasına olan her türlü adımı atmaktır. Şuanda Deprem Haftası içerisinde bulunuyoruz. Yaşamış olduğumuz depremi, bu acı olayı tekrar yaşamak istemiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Depreme farkındalık oluşturmak amacıyla ‘bir ışık yak’ diyerek bu organizasyonu düzenledik. Bütün avcılar burada. Büyük bir kalabalıkla hep beraber yürüyoruz. Ve Avcılar’ı kazanacağız diyoruz" dedi.

Avcılar deprem farkındalığına ışık yaktıAvcılar deprem farkındalığına ışık yaktı

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
İran karpuzu, kilosu 5 liradan tezgahtaİran karpuzu, kilosu 5 liradan tezgahta
261 metrekarelik dev bayrak gönderde261 metrekarelik dev bayrak gönderde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İran'dan tehdit gibi açıklama!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.