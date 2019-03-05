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Avcılar deprem farkındalığına ışık yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

  AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Deprem Haftası nedeniyle Marmara Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Ulusoy, “Depremi tekrar yaşamak istemiyoruz ve bu konuda farkındalık oluşturmak için buradayız” dedi.

Avcılar’da 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bir yürüyüş gerçekleştirildi. Marmara Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Işıklarla ve ellerinde pankartlarla yürüyen kalabalık, depreme karşı duyarlılık oluşturdu.

“BELEDİYECİLİK FARKINDALIKTIR, BELEDİYECİLİK MİLLETİN YARARINADIR”

Etkinliğe yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Adayı Ulusoy, “Biz diyoruz ki belediyecilik farkındalıktır, belediyecilik milletin yararınadır ve milletin faydasına olan her türlü adımı atmaktır. Şuanda Deprem Haftası içerisinde bulunuyoruz. Yaşamış olduğumuz depremi, bu acı olayı tekrar yaşamak istemiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Depreme farkındalık oluşturmak amacıyla ‘bir ışık yak’ diyerek bu organizasyonu düzenledik. Bütün avcılar burada. Büyük bir kalabalıkla hep beraber yürüyoruz. Ve Avcılar’ı kazanacağız diyoruz" dedi.

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