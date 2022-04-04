Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak 'ihaleye Fesat Karıştırma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle, 10 kişi de adli kontrole sevk edildi. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve aktif belediye personellerinden 11 kişi tutuklandı. Diğer 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

(DHA)

