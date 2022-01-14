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  4. Avcılar karşısında onu görünce şaşkına döndü! ''Maşallah canım benim''

Avcılar karşısında onu görünce şaşkına döndü! ''Maşallah canım benim''

14.01.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşanan olayda avcılar karşılarında ayı görünce sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Avcılardan birinin, ''Ne güzel ya, maşallah maşallah canım benim, şunun güzelliğini görüyor musun ya" dediği duyuldu.

Avcılar karşısında onu görünce şaşkına döndü! ''Maşallah canım benim''

Antalya Gündoğmuş'taki ormanda avcılar önlerine çıkan 1'i yavru 2 bozayıyı görünce sevinip, bu anları görüntüledi.

''MAŞALLAH CANIM BENİM''

Ayılarla karşılaşınca cep telefonlarını çıkaran avcılar, bu anları kaydetti. Ayıları görünce sevinen ve birbirlerini de uyaran avcılardan görüntüyü çeken kişi, "Ne güzel ya, maşallah maşallah canım benim, şunun güzelliğini görüyor musun ya" dediği duyuldu. Büyük ayının ardından, yanındaki yavru ayıyı da fark eden avcıların, "İlk defa. Ayı ayı diyorduk, ayağım uğurlu geldi benim" sözleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere ayıların bir süre sonra ormanda gözlerden kaybolduğu görüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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