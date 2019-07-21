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Avcılar Kaymakamı: Ciddi bir durum yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de uzun aradan sonra ilk kez İstanbul Avcılar’da görülen Batı Nil Virüsü’nün salgın haline gelmemesi ve görülen 4 vakanın artmaması amacıyla çalışmalara ağırlık verilirken, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, “Ortada çok ciddi bir durum yok.

Avcılar Kaymakamı: Ciddi bir durum yok

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’de uzun aradan sonra ilk kez İstanbul Avcılar’da görülen Batı Nil Virüsü’nün salgın haline gelmemesi ve görülen 4 vakanın artmaması amacıyla çalışmalara ağırlık verilirken, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, “Ortada çok ciddi bir durum yok. Hastalığı yayan sivri sinek ile ilgili mücadele konusunda yerel yönetimlere gerekli bilgilendirmeler yapıldı” dedi.
Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamasında, İstanbul Avcılar’daki yoğun göçün görüldüğü Yeşilkent Mahallesi’nde 4 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıklarken, yine aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği bildirdi. Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, genellikle Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen virüsün tespit edildiği yıllar sonra bu ilçede görülen Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonun sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğunu hatırlattı.
Uzmanlar, virüsün esas konağı olan göçmen kuşların uğrak noktalarından ve konaklama yerlerinden biri olan Avcılar’da görülmesi ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Kaymakamlığı ile birlikte harekete geçti. Hastaların oturduğu Yeşilkent’ten geçen, sivrisineklerin üreme ve çoğalma nedenlerinden biri olarak gösterilen açıkta akan ve yaz aylarında önemli ölçüde pis koku yayan derenin hastalık bakımından kontrol altına alınabilmesi için ilaçlama ve temizleme çalışmalarının hızlandırılması istendi. Bu konuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Avcılar Belediyesi’ne gerekli uyarılar yapıldı.
Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, Sağlık Bakanlığı’nın da açıkladığı gibi sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslenmesi halinde virüsü alarak ısırdıkları insanlara bulaştırabildiğini kaydederek, DHA muhabirine “Şu anda hasta olarak yatan kimse yok. Ortada çok ciddi bir salgından da söz edilemez. Gerekli önlemler alınıyor. Uzmanlar da, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebildiğini, bir haftada iyileşme görüldüğünü açıklıyor. Yine de virüsün sivrisineklerle bulaşmasının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülüyor” dedi.
Avcılar’daki Batı Nil Virüsü’nün görüldüğü Yeşilkent Mahallesi aynı zamanda göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme alanı konumundaki Küçükçekmece Gölü’nün hemen yanında yer alıyor. Yılın belirli dönemlerinde 140 civarında kuş türü gözlenen bölgede genellikle karabatak, balıkçıl ve yabanördeği başta olmak üzere birçok kuş türü yaşıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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