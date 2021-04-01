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Avcılar Kaymakamı Kemal İnan: “Aşı çalışmasında oranımız yüzde 70’in üzerinde”

01.04.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

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Avcılar’da korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kaymakam İnan, denetimlerde yaptığı açıklamada, “Aşı için şuan Avcılar’da yüzde 70’in üzerinde oranımız." dedi.

Avcılar’da korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlere katılan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Cihangir Mahallesi Kirazlı Caddesi’ndeki denetimde, beraberindekilerle virüse karşı tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde uyarılarda bulundu. Kaymakam İnan ve ekipler iş yerlerine tek tek girerek denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında değnek kullanan engelli bir vatandaş, Kaymakam İnan’dan tekerlekli sandalye istedi. İnan, tekerlekli sandalyenin vatandaşa ulaştırması için yanındaki ekiplere talimat verdi.

Denetimlerin ardından bir açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, “Epey zamandır birlikte denetimler gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız da dinamik denetim süreci başlatmış durumda, bizler de her gün denetim ekiplerimizle birlikte denetimlere çıkıyoruz. Hızla devam ediyor. Özellikle esnafımızı, kurumlarımızı, iş yerlerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz, ikaz ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konularında tekrar tekrar uyarıyoruz. Sağ olsun esnafımız da buna alıştı, azami derecede onlar da dikkat etmeye çalışıyorlar. Bizler de bu süreç içerisinde onların hal hatırlarını sormuş oluyoruz, onları ziyaret etme fırsatı bulmuş oluyoruz” dedi.

Avcılar’daki aşı konusunda konuşan Kaymakam İnan, “Aşı için şuan Avcılar’da yüzde 70’in üzerinde oranımız. Haliyle ulaşılmayan kimseler oluyor, aşı olmak istemeyen kimseler oluyor. Aşılamalarımız devam ediyor. Genel olarak da kurallara uyulduğunu görüyoruz, maske, mesafe ve temizlik konularına. Esnafımız da bundan rahatsız değil. Amacımız ve görevimiz onlara rehberlik etmek” diye konuştu.

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