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Avcılar koruma altındaki 'mahmuzlu kız kuşu'nu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de nadir görülen ve nesli koruma altında bulunan mahmuzlu kız kuşu, avcılar tarafından vurularak, yaralanmış bulundu.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- TÜRKİYE'de nadir görülen ve nesli koruma altında bulunan mahmuzlu kız kuşu, avcılar tarafından vurularak, yaralanmış bulundu. Kuş, tedaviye alındı.

Selahattin Eyyubi Havalimanı çalışanları yaralı halde mahmuzlu kız kuşu buldu. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan'a teslim edilen kuşun tüfekle vurulduğu belirlendi. Kanadındaki saçma çıkarılan kuş, tedavisinin geri kalanı için Van'a gönderilecek. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, Türkiye'de nadir görülen kuşun avcılar tarafından vurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mahmuzlu kız kuşu olarak bilinen bu kuşu havaalanı çalışanları yaralı halde getirdi. Avcılar tarafından vurulmuş. Geldiğinde kuşun kanadı kopmak üzereydi, ilk tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Gerekli antibiyotik uygulamasını yaptık. Dostumuzu Van Koruma Milli Parkı'na göndermeyi düşünüyoruz. Orada, en iyi müdahale yapılacaktır. Kırılmış kanadı tedavi edilip, doğal yaşam alanına bırakılacaktır. Koruma altında olan bir kuş. Bu ismi kanat uçlarındaki mahmuzlardan alıyor. İki kanat uçlarında da çok sivri ve keskin bir mahmuz var. Türkiye'de nadir görülür. Yüksekova'da ilk defa gördüm. Muhtemelen göç yolu nedeniyle buradan geçiyordu."

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