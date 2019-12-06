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Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli saha bekçisi Yüksel Berk’i öldüren şüpheli Mahmut Aydoğdu tutuklandı. Avcı Aydoğdu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı.

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Samsun’un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli saha bekçisi Yüksel Berk’i (56), tüfekle vurarak öldüren ve yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, Mahmut Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah T. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

’YANLIŞLIKLA OLDU’

Mahmut Aydoğdu’nun jandarmadaki ifadesinde, Yüksel Berk’in aniden karşısına çıktığını ve yanlışlıkla ateş açarak ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Terme avcı ifade

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