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Avcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir grup avcı tarafından biri çuval içinde bacakları bağlanmış 3 sokak köpeği bulundu.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir grup avcı tarafından biri çuval içinde bacakları bağlanmış 3 sokak köpeği bulundu. Turgutlulu avcılar, kangren olmak üzere olan köpekleri bacaklarındaki ipleri çözerek, su ve yiyecek verip, doğal ortamlarına bıraktı.

Turgutlu'da yaşayan Mirza Çevik, dün arkadaşı İsmail Alaçam (31), Şenol Eraslan (30) ve Ali İzmirlioğlu (55) ile komşu ilçe Salihli'nin kırsal Çökelek Mahallesi'ne domuz avına gitti. Arazide domuz ararken, çalılıklar arasından sesler ve kıpırtılar geldiğini fark eden 4 avcı, yaklaştıklarında biri çuval içinde, diğer ikisi de bacakları bağlanmış olarak 3 sokak köpeğinin ölüme terk edilmiş olduğunu gördü. Yerdeki lastik izlerinden römorklu bir traktör yardımıyla getirilip, araziye atıldığı tahmin edilen köpekleri bacaklarındaki ipleri bıçakla keserek kurtaran avcılar, su ve yiyecek verdi. Bacakları uzun süre iple sıkı şekilde bağlı olduğu için kangren olmak üzereyken bulunan köpeklerin yürümekte güçlük çektikleri görüldü. Karınları doyunca kendilerine gelen köpekler doğal ortamına bırakıldı. Avcılardan Mirza Çevik, halen yaşadıklarının şokunu üzerinden atamadığını belirtip, "Köpekleri o halde görünce, şaşırdık. Önce yanlarına yaklaşmaya çekindik. Ancak, daha sonra yavaş yavaş kendilerine zarar vermeyeceğimizi gösteren tavırlarla yaklaşıp, önce rahat hava alabilmesi için çuvaldaki köpeği çıkarıp, bacağındaki ipi çözdük. Ardından da diğer 2 köpeğin bacaklarındaki ipleri kestik. Köpekleri kurtardığımız için mutluyuz. Zavallı hayvanlara yapılanı görünce insanlığımızdan utandık. Bunu yapanların bulunup, hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz" dedi.

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