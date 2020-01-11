HABER
  4. Avcılar ormanda domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu

Avcılar ormanda domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan vatandaş, avcıların ateş açması sonucunda bacağından yaralandı.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Eskiköy mevkiinde meydana geldi.

Avcılar ormanda domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan vatandaş, avcıların ateş açması sonucunda bacağından yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Eskiköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Gümüşoğlu (50), yemek yapımında kullanılabilen ‘kaldirik’ otunu toplamak için ormanlık alana gitti. Gümüşoğlu ormanlık alanda ot toplarken, domuz avına çıkan avcılar tarafından silahla ayağından vuruldu. Gümüşoğlu kanlar içinde yere yığılırken, sesini duyan avcılar yardımına koştu. Gümüşoğlu’na ilk müdahalesini yapan avcılar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen dağlık ekipleri tarafından Gümüşoğlu, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Avcılar ormanda domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Siirt’te Lineer Metal Çinko Fabrikası’nın temeli atıldıSiirt’te Lineer Metal Çinko Fabrikası’nın temeli atıldı
İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar ettiİzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Ümraniye'de faciadan dönüldü! Beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi!

Beton mikseri kontrolden çıktı! Faciaya ramak kala!

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

Kayseri'de kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

Kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

İstanbul'daki deprem sırasında arkadaşları kaçtı, o oturmaya devam etti

Deprem sırasında şaşırtan görüntü

İstanbul'da deprem anlarında acil toplanma alanları nerede? Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

İşte İstanbul'daki acil toplanma alanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.