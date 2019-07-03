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AVCILAR SAHİLİ'NDE DENİZE GİREN ÇOCUK BOĞULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

Avcılar sahilinde denize giren 15 yaşlarında bir çocuk boğuldu.  Olay, Denizköşkler sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Avcılar sahilinde denize giren 15 yaşlarında bir çocuk boğuldu.
Olay, Denizköşkler sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sahile tek başına gelen 15 yaşlarındaki bir çocuk denize girdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun yardımına yine denizdekiler koştu. İhbar üzerine sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Çocuğun kıyıya çıkarılması
-Ambulansa taşınması
(AKTÜEL)
-Sahilden görüntü
-Görgü tanıklarıyla röportaj
-Genel ve detaylar

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