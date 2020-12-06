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Avcılar sahilinde korkutan dev denizanaları

06.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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Avcılar sahilinde korkutan dev denizanaları

Avcılar ve Yeşilköy sahiline vuran dev denizanaları görenleri korkuttu.

Avcılar sahiline cuma günü inenler gördükleri karşısında şaşırdı. Binlerce büyük denizanasının kıyıdaki kum veya kayalıkların yanına geldiği, sahili doldurduğunu görenler bunları korku yaşadı. İBB'ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri sabah günün ilk ışıkları ile birlikte Avcılar sahiline gelerek ellerindeki tırmıklarla sudaki ve kıyıya vuran her biri en az 1 kilo ağırlığındaki denizanalarını tek tek toplamaya başladı. Aynı çalışmanın Yeşilköy ve çevresindeki sahilde de yapıldığı belirtildi. Avcılar sahilindeki denizanaları drone ile havadan da görüntülendi. Denizanaları İstanbul Boğazı'nda da görüntülenmişti. Ancak Boğaz'daki denizanaları daha küçük boydaydı.

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"DENİZANALARINDA, BOĞAZDA YOĞUN OLARAK ESEN LODOS VE POYRAZA BAĞLI ARTIŞ VAR"

Denizanalarındaki artışı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Marmara Denizi'nde uzun zamandan beri yoğun denizanası artışları görülüyor. Bunların çeşitli sebepleri var. Küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirlilik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapılan yapılaşmaya bağlı olarak denizanalarının sayılarında artış görülüyor. Ama bu geçen birkaç günden beri boğazda gördüğümüz denizanası artışlarının sebebi, boğazda yoğun olarak esen lodos ve poyraza bağlı olarak açıklarda veya daha derinlerde bulunan ve dalga hareketlenmeleri ile çıkan denizanalarının kıyılarda birikmesi sonucu görülen bir olay" dedi.

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"DENİZLERİ NE KADAR KİRLETİRSEK BİZ BU DENİZANALARINI O KADAR ÇOK GÖRECEĞİZ"

Prof. Dr. Okyar, "Şimdi denizleri ne kadar kirletirsek biz bu denizanalarını o kadar çok göreceğiz. Ama denizlerimiz tertemiz olsa, denizanası hiç görmeyecek miyiz? Hayır. Denizanaları doğal ekosistemin bir parçası. Bunların da doğal ekosistemin bir parçası. Bunların da doğal ekosisteminin içinde üstlendikleri bir görevleri var. Yani bunların da üzerinden beslenen canlılar var. Onlara da ihtiyaç gösteren canlılar var. Ama biz deniz ortamını ne kadar kirletirsek o kadar bu canlıların çoğalması için ortam yaratmış oluyoruz. Kirlettikçe larva evreleri için onlara tutunacak bir alan yaratmış oluyorsunuz. Benzer şekilde denizlerde fazla miktarda görülen plastikler de plastik kirliliği de buna bir örnek aslında. Örneğin denizde yüzen plastik bir su şişesi, denizanası larvası için kendini sabitleyeceği bir zemindir. Bu şekilde siz ona hem olmayan bir zemini hazırlamış oluyorsunuz ve bu zeminle denizanaları, istediği yere kadar göç edebiliyor" şeklinde konuştu.

DHA

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