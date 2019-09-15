Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
YORUM YAP0
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum