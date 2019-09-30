Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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