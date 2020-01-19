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  4. Avcılara çifte ceza

Avcılara çifte ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Trabzon’da geçen yıldan bugüne kadar yasak avcılık yaptıkları ve yaban hayvanları yok ettikleri gerekçesiyle 11 avcıya yaklaşık 28 bin TL para cezası uygulandı.Trabzon’da, kaçak avcılığın önlemesine yönelik denetimler aralıksız sürerken, geçen yıldan bugüne kadar 11 kişiye, yasak avcılıktan 17 bin 164 TL idari para cezası ayrıca, yaban hayvanları doğadan yok ettikleri gerekçesiyle 10 bin 755 TL’lik tazminat olmak üzere toplam 27 bin 919 TL para cezası uygulandı.Trabzon’da 3 bin 371 belgeli avcı varDoğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü; yasadışı avcılığın önüne geçmek ve avcılığın etik kurallarının uygulanmasına yönelik olarak farklı ilçelerde avcı adaylarını eğitmek amacı ile Halk Eğitim Merkezleri ile ortak protokol kapsamında avcılık kursu düzelendi.Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen 14 kursa, 318 kişi katılırken kursiyerlere avcılık eğitimi verildi.

Trabzon’da geçen yıldan bugüne kadar yasak avcılık yaptıkları ve yaban hayvanları yok ettikleri gerekçesiyle 11 avcıya yaklaşık 28 bin TL para cezası uygulandı.
Trabzon’da, kaçak avcılığın önlemesine yönelik denetimler aralıksız sürerken, geçen yıldan bugüne kadar 11 kişiye, yasak avcılıktan 17 bin 164 TL idari para cezası ayrıca, yaban hayvanları doğadan yok ettikleri gerekçesiyle 10 bin 755 TL’lik tazminat olmak üzere toplam 27 bin 919 TL para cezası uygulandı.

Trabzon’da 3 bin 371 belgeli avcı var
Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü; yasadışı avcılığın önüne geçmek ve avcılığın etik kurallarının uygulanmasına yönelik olarak farklı ilçelerde avcı adaylarını eğitmek amacı ile Halk Eğitim Merkezleri ile ortak protokol kapsamında avcılık kursu düzelendi.
Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen 14 kursa, 318 kişi katılırken kursiyerlere avcılık eğitimi verildi. Kursiyerlerden yazılı ve uygulamalı sınav sonucu başarılı olan 218 kişiye “Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” verilirken Trabzon’da 3 bin 371 belgeli avcı bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ve duyarlı vatandaşların ihbarları ile tespit edilen ve çeşitli nedenlerle doğada yaralanan 79 adet yaban hayvanına müdahale edilip tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar yaşam ortamlarına bırakıldı.

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