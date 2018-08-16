Avcılar'da 1 TIR dolusu sahte parfüm ele geçirildi (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da bir otoparkta bulunan bir TIR'a operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda sahte parfüm ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da bulunan bir otoparktaki TIR'da sahte parfüm bulunduğu ve yurtdışına götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, TIR'a düzenlediği operasyonda farklı markalar adını kullanılan çok sayıda sahte parfüm ele geçirdi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin TIR'a yaptığı baskın polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

