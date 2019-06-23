Avcılar'da 18 bin 450 seçmenli okulda büyük kalabalık

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu'na 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen, oy kullanmak için akın etti.

Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu. Toplam 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin ikili eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, sabah erken saatlerden itibaren gün boyu büyük kalabalığa sahne oldu.

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki seçmen yoğunluğu nedeniyle bina ve çevresinde Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun önlem alındı. 4 kez kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Salim Çelik, bastonu ile adeta insan seli oluşan merdivenlerdeki basamaklardan çıkarken ter içerisinde kaldı. 4'üncü kattaki seçim sandığına ulaşan Çelik'e görevliler binada çalışan asansörü neden kullanmadığını sordu. Asansörden haberi olmadığını söyleyen Çelik, burada biraz dinlendirildikten sonra kabine giderek oyunu kullandı. 94 yaşındaki Mustafa Gülgen ile ağaçtan düşünce kırdığı bacağı alçılı olan Ayhan Babur da vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, oylarını kullandı.

