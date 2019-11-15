Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada çıkan yangınlar söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Cihangir Mahallesi Denizcan Sokak, Ürün Sokak ve Baytar Sokak ile Ambarlı Mahallesi Özlem Sokakta olmak üzere 4 binada 3 saat içinde yangın çıktı.

Binalardan bazılarının çatı bazılarının bodrum katlarında başlayan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangınlar büyük çaplı hasara yol açmadan söndürülürken, kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

