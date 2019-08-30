HABER

Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

AVCILAR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenlerle kutlandı.

Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenlerle kutlandı.

Gemlik Kaymakamlığı'ndan Avcılar Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan, bugün görevine başladı. Kaymakam İnan, Garnizon Komutanlık Vekili Emre Avcı, Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte Atatürk Anıı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi. Kaymakam İnan, daha sonra zafer bayramı tebriklerini kabul etti. .

(FOTOĞRAFLI)

Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasıAvcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasıAvcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılarKan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar
Silivri'deki 30 Ağustos törenine  'Şeker Nine' damgasını vurduSilivri'deki 30 Ağustos törenine  'Şeker Nine' damgasını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.