Avcılar'da 4 katlı binada yangın (2)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) AVCILAR Ambarlı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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