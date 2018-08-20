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AVCILAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:29 | Son Güncelleme

Avcılar 'da 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Avcılar 'da 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın teras katında et pişirilirken manga devrildi. Ahşap olan terasa sıçrayan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı. Bu sırada üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenenler, kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:
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Yanan çatı katından görüntü
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Vatandaşlardan görüntü
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Caddeden görüntü
Vatandaşların ambulansa götürülüşü
Görgü tanığı ile röportaj
Diğer detaylar

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