Avcılar'da 4 katlı binada yangın (2)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın teras katında et pişirilirken manga devrildi. Ahşap olan terasa sıçrayan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı. Bu sırada üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenenler, kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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