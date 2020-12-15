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Avcılar’da 5 katlı binanın balkonları çöktü

15.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da 5 katlı binanın balkonları çöktü

Avcılar’da 5 katlı bir binanın 3 balkonu çöktü.

Avcılar’da 5 katlı bir binanın 3 balkonu çöktü. Olayda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Demir Sokak’ta yaşandı. 1985 yılında yapılan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılma aşamasında olan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5’inci kat balkonları bir anda büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Avcılar’da 5 katlı binanın balkonları çöktü

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