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Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül'ün öldüğü okulda velilerin 'kapı" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:26 | Son Güncelleme

AVCILAR'da  Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu hayatını kaybetti.

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır öğrencilerle, servis araçlarının aynı kapıyı kullandığını söyleyen bazı öğrenci velileri, " Herhangi bir uyarıcı levha, tabela, insan yoktu. Kaça kaçınılmazdı" dediler.

Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eylül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza saat 12.45 sıralarında okul bahçesinin yoğun olduğu dakikalarda yaşandı. Yaklaşık 1 yıldır öğrencilerle, servis araçlarının aynı kapıyı kullandığını söyleyen öğrenci velileri, bu duruma tepki gösterdi. Okulda çocuğu okuyan bir veli, "Bu kapıyı kapatıp da öğrenciyle, servisi aynı kapıdan sokarsan bu kaza kaçınılmaz yani. Mutlaka olacak" ifadelerini kullandı.

"KAPI KAPATILDI, KAZA KAÇINILMAZ OLDU"

4. sınıf öğrencisi bir çocuğun velisi Gökhan Kar, "Çocuklar da etkilendi, ağlıyorlar. Daha önce burada bir kapımız vardı. Sıvası görünüyor, belli oluyor. Bu kapı kapatıldı, böyle oldu. Öğrencilerle, servisler aynı yeri kullanmaya başladı. Eskiden servislerin gireceği zaman o kapı kapanır, öğrenciler oradan giremezdi. Sonra öğrenciler alınırdı. Servislerle birlikte öğrencileri aldılar, kaza kaçınılmaz oldu" diye konuştu.

"BİR İHMAL VAR"

Öğrenci velisi Dilek Çalışkan da servis araçlarıyla öğrencilerin aynı kapıyı kullanmasına tepki gösterdi. "Bir ihmal var tabii ki" diyen Çalışkan, "En azından giriş çıkış saatlerinde servislerin çocuklarla aynı anda girmemesi gerekiyor. Sokakta bekliyor olması lazım. En azından bir personel dur-bekle demeli. Herhangi bir uyarıcı levha, tabela, insan yoktu" dedi.

"ŞOFÖR KAÇMASIN DİYE UĞRAŞTIK"

Olay anını anlatan bir vatandaş ise "Saat 12.45'ti. Şu kapıya geldiğimde olayı gördüm. Çocuğu kanlar içinde gördüm, yapacak bir şey kalmamıştı. Şoför kaçmasın diye uğraştık. Şoför de çok pişmandı. Bilgili değildi. O da feryat etti ama yapılacak bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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