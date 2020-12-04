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Avcılar’da aile sağlığı merkezinde doktora saldırı kamerada

04.12.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da geçtiğimiz günlerde aile sağlığı merkezinde maske takmadığı için uyarılan kadın, kadın doktoru darp edip hakaretler savurarak “Elimde kalırsın” dedi.

Avcılar’da geçtiğimiz günlerde aile sağlığı merkezinde maske takmadığı için uyarılan kadın, kadın doktoru darp edip hakaretler savurarak “Elimde kalırsın” dedi. Yaşanan anlar hem doktorun cep telefonu kamerası hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olaydan sonra uzaklaşan kadın için doktor "Beyaz Kod" vererek şikayetçi oldu.
Olay, önceki gün Gümüşpala Mahallesi 7 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre sağlık merkezi içerisine gelen maskesiz kadın, doktor Yağmur Turan’a (30) soru sormak istedi. Turan ise kadını uyararak maske takması gerekliliğini hatırlattı. Kadın, Doktor Turan’a tepki gösterip hakaretler yağdırdı. Turan ise polisi arayarak ‘Beyaz Kod’ bildirdi. Bu sırada kadın, Turan’ı tartaklayıp darp etti ve hakaretlerde bulundu. Yaşanan anlar aile sağlığı merkezi içerisindeki güvenlik kamerası ve Doktor Turan’ın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yaşanan anları anlatan Turan, hastayı maskesiz olduğu için uyardığını ve sonrasında olayların yaşandığını kaydederek, “Maske takıp gelmesi gerektiğini söyledim. Hasta da ‘ben bir şey soracağım, benim ağzım kapalı zaten’ dedi. Ben de bu şekilde işlem yapamayacağım söyledim. Benim ağzım kapalı demeye başladı tekrar ve bana ‘geri zekalı seni kim doktor diye koydu buraya, ben sana bir şey soracağım diyorum zaten sen benim doktorum da değilsin, bir şey sorup gideceğim’ zaten şeklinde hiddetlendi. Bende korktum gerildim ve polisi aradım muhatap olmak istemedim. Beyaz kod veriyorum dedim polise. Ben polisi aradıktan sonra hasta orada durdu ve benim ad soyad sorularıma da cevap vermedi. Bu şekilde ben isim sordum ama o hala maskem yok yüzümü de kapatıyorum. Senin haline bak şeklinde konuşmaya devam ediyor. Bunun üstüne ben görüntü almaya başladım olayı belgelemek için. Çünkü benim odamın için güvenlik kamerası yoktu. Hakaret ettiği için ben kamera ile kayıt aldım ve hasta bunu göründe daha da hiddetlendi. Ben izin vermedim gitmesine polisler gelecek dedim. Daha da sinirlenip beni tartaklayıp darp etti kolumda tırnak izleri oldu” dedi.

“Çok yıpratıcı bir süreç”
Hasta hakkında şikayette bulunduğunu ancak hastanın kimlik bilgileri olmadığı için dava açamadığını söyleyen Turan, “3 günlük rapor aldım. Mart ayından beri korona sürecindeyiz ve bu sürecin başından beri maske takılması gerektiği bütün medya kanalları tarafından gösteriliyor. Halk bunun bilincine ulaşmış olmalı. Hala bunun bilincinde olmayanlar için biz sağlık çalışanları olarak bireysel olarak ulaşmaya çalışıyoruz ancak bu şekilde tavırlar ile karşılaşınca çok yıpratıcı bir süreç başlıyor bizim için” diye konuştu.

“Elimde kalırsın”
Yaşanan olay ise hem doktorun cep telefonu kamerası hem de aile sağlığı merkezi içerisindeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde doktora saldıran kadının “Elimde kalırsın, bak kadın yemin ederim elimde kalırsın” şeklinde tehditler ettiği ve saldırdığı görüldü.

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