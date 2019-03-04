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Avcılar’da AK Parti, CHP ve DSP’li belediye başkan adayları cenaze namazında bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

Avcılar’da hayatını kaybeden yaşlı bir kadın için düzenlenen cenaze namazına AK Partili, CHP’li ve DSP’li 3 belediye başkan adayı da katıldı.

Avcılar’da hayatını kaybeden yaşlı bir kadın için düzenlenen cenaze namazına AK Partili, CHP’li ve DSP’li 3 belediye başkan adayı da katıldı. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Aday Dr. İbrahim Ulusoy, CHP’li ve DSP’li adaylar ile selamlaştı.
Avcılar Merkez Mahallesi Muhtarı Mehmet Raufoğlu’nun annesi Fahriye Raufoğlu önceki gün hayatını kaybetti. Raufoğlu için ikindi namazının ardından Avcılar Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Avcılar Belediye Başkan Adayı Turan Hançerli, Demokratik Sol Parti (DSP) Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak da katıldı. Cenaze namazı öncesinde AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, CHP’li Hançerli ve DSP’li Toprak’ın yanına giderek selamlaştı. Adayların birbirlerine iyi dileklerde bulunduğu görüldü.

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