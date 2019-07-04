HABER

Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 22:58 | Son Güncelleme

Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Topkapı istikametine seyreden eden akaryakıt yüklü tanker, Avcılar mevkisindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor.

Metrobüs hattında da tek şeritten araçların geçişine izin verilirken, köprülü kavşak da çalışmalar sırasında kapalı tutuluyor.

Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aracın olay yerinden kaldırılmasına çalışılıyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı!Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı!
’Balyoz’dan tutuklandıktan sonra kansere yakalanan emekli Tuğamiral Çakmak mezarı başında anıldı’Balyoz’dan tutuklandıktan sonra kansere yakalanan emekli Tuğamiral Çakmak mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt tankeri

En Çok Okunan Haberler

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

CHP'den LGBTİ açıklaması: Biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor

CHP'den LGBTİ açıklaması: Biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet teşkilatında atamalar (Emniyet 2019 yılı genel atamaları)

Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı!

Dün oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı

Dün oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.