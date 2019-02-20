Avcılar’da AVM’nin sinemasında yangın çıktı

Avcılar’da bir alışveriş merkezinin sinema katında yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar’da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin sinema katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Avcılar itfaiye grubu müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerini duman tahliyesi işlemi sürüyor.

