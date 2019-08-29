HABER

Avcılar'da aynı yerde iki zincirleme kaza: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 06:24 | Son Güncelleme

D-100 kara yolunun Ankara istikameti 8 aracın karıştığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da aynı yerde arka arkaya meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan bir kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Ekiplerin olay yerinde çalışması sürdüğü sırada aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi.

Yine 4 aracın karıştığı ikinci kazada da 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Bu arada, kaza yapan araçlardan birinde bulunan bir kişi bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçip kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Ankara istikametine yol bir süre trafiğe kapanırken kazaya karışan 8 aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
HES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştuHES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştu
HES santralinde patlama! Serbest kalan sular 2 aracı sürükledi!HES santralinde patlama! Serbest kalan sular 2 aracı sürükledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar Avcılar’da aynı yerde ikinci kaza: 3 yaralı zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avcılar E-5’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Avcılar'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Sivas'ta HES santralinde patlama! Serbest kalan sular 2 aracı sürükledi!

HES santralinde patlama! Serbest kalan sular 2 aracı sürükledi!

Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

Akşener'den taziye ziyareti!

Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti! Birbirlerine mermi yağdırdılar!

Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti!

Üç madencinin öldüğü patlamada maden sahibine tahliye

Üç madencinin öldüğü patlamayla ilgili yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları yayımlandı!

Erdoğan onayladı! 2 general emekli edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.