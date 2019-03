Avcılar’da bağımlılığa ‘grafiti’ ile farkındalık

“Yeşilkent Mahallesi’ne yakışır projeler”

Etkinlik alanına kurulan temiz ve dumana maruz kalmış akciğer platformu önünde bir açıklama yapan Ulusoy ise Avcılar’ın 31 Mart günü temiz akciğerler gibi sağlığına kavuşacağını esprili bir şekilde anlatarak, “Burası yeni Avcılar, her şekliyle beraber yemyeşil tertemiz bir Avcılar olacak. Bizim gençlerimiz için ‘3Ç’ projemiz var o da çay, çorba ve çamaşır. Yıkanması ütülenmesi bedava. Bu da gençlerimize sunacağımız projelerimizin çok küçük bir kısmı. Muhteşem projelerimiz var. Onların da ‘3Ç’si vardı çamur, çukur, çöp inşallah bunlarda da kurtarılacak Avcılar. İmarını veriyoruz Yeşilkent’in. Hayırlı olsun kutlu olsun. Çalışmalarımız topyekün tam yekün devam ediyor. Her şey Avcılar için, her şey Yeşilkent için. Yeşilkent’te burada bütün gençlerimize kardeşlerimize ismiyle müsemma ismi gibi Yeşilkent yapacağız diyorum. Diğer bir hususta içinde yüzme kompleksinin olduğu olimpik yüzme havuzunun olduğu, bütün spor imkanlarının olduğu büyük bir spor kompleksi kuruyoruz. İçinde sinema salonları tiyatro salonları ve kongre merkezi toplantı salonlarının olduğu büyük bir kültür merkezi kuruyoruz. Bunlar Yeşilkent Mahallesi’ne yakışır projeler. Yeşilkent, TEM’in kenarı bunların hepsinden bu illeten kurtuluyor. 20 yıllık zillete bitiyor. Yeşilkent’de uyuşturucu ile alakalı hem eğitim hem yine güvenlik ile alakalı daha keskin ve kesin önlemler alacağız. Bağımlılıkla Mücadele Merkezi kuruyoruz Yeşilkent’e bunun da müjdesini veriyorum. Projelerimizin hepsi hazır, 2 tane ilkokul 2 tane de ortaokulun temel atma çalışmalarını başlattık” diye konuştu.