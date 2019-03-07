Avcılar’da bağımlılığa ‘grafiti’ ile farkındalık

Avcılar’da madde ve sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ‘grafiti’ boyadı.

Yeşilkent Mahallesi’nde Yeşilay Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ve çok sayıda davetli katıldı. Programda farkındalık oluşturmak amaçlı duvara ‘Maddeye değil, hayata bağlan’ yazıldı. Grafitinin son harflerini ise Kılıç ve Ulusoy boyadı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç etkinlikte verdiği röportajda Cumhurbaşkanlığına bağlı bir bağımlılıkla mücadele kuruluşu olduğunu söyleyerek, madde dışındaki bağımlılıklara da dikkat çekti. Kılıç, “Bağımlılığın içerisine sigara bağımlılığı, halk arasındaki en çok bilinen uyuşturucu anlamındaki bağımlılıkta özdeşleştiriliyor. Çünkü burada da insanımızı ve gençlerimizin zamanını sosyalleşmenin dışında sürekli elektronik cihazlarda ve internet ortamında geçirmeleri gibi bir bağımlılıkta mevcut. Bu noktada değişik bakanlıklarımızın da çalışmaları var. Bizim dönemimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer bakanlıklarla beraber özellikle ailelerin birbirleri ile daha çok ilişki içerisinde olması gerekliliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştı yapılmaya da devam ediyor” dedi.