HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar’da baltalı saldırıda yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı

Avcılar’da baltalı saldırıda yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 13:24 | Son Güncelleme

Avcılar’da komşular arasında çıkan kavgada kocasıyla birlikte baltayla yaralanan gözü yaşlı kadın yaşanan anları anlattı.Avcılar’da aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada Mevlüt Çakır ve Ayşe Çakır isimli karı koca baltalı saldırıda yaralanmıştı.

Avcılar’da komşular arasında çıkan kavgada kocasıyla birlikte baltayla yaralanan gözü yaşlı kadın yaşanan anları anlattı.
Avcılar’da aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada Mevlüt Çakır ve Ayşe Çakır isimli karı koca baltalı saldırıda yaralanmıştı. Çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken yaşanan dehşet anlarını Ayşe Çakır(45) anlattı. Çakır, daha öncede çocuklar yüzünden kavgalı olduklarını ifade ederek, “Dün araç park yerinde biraz ileride olduğu için ‘bu arabayı nasıl buraya park edersiniz’ diye küfürler yağdırdılar. Daha sonra baltaları ve sopalarla geldiler vurdular. Benim sağ ve sol bacağıma vurdular, bacaklarımda ezilme var. Eşimin ise kalçasında ve kafasında var ” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor
En Çok Okunan Haberler
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
Emniyet'ten uyarı geldi! 'Polisin son davetiyesi'ne dikkat!
Emniyet'ten uyarı geldi! 'Polisin son davetiyesi'ne dikkat!
Sivas'ta 'intihar' hareketliliği! Çatıya çıktı, meraklılar görüntülemeye çalıştı
İntihar için çatıya çıktı, meraklılar görüntülemeye çalıştı
Kan donduran detaylar! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama
Karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Olumlu gelişme
Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalandığını duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.