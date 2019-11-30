Avcılar'da bekçilere yakalanan hırsızlar ellerindekileri bırakıp böyle kaçtı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Avcılar'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken bekçilere yakalanmaları kameralara yansıdı. Evlerinde çok sayıda çalıntı eşya ile 2 adet tabanca ele geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler ilk olarak 10 Kasım'da Avcılar'da bir iş yerine yüzleri maskeli, elleri eldivenli olarak girdi. Şüpheliler girdikleri iş yerinden içinde çek senet ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı ve 4 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu çalarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada çalan alarmlar üzerine bölgede bulunan gece kartalları ekibi olay yerine geldi. Telaşa kapılan hırsızlar bekçilerin "Dur" ihtarına uymayarak silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinde çatışma çıktı. Şüpheliler iş yerinden çaldıkları elektronik eşyaları atarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu anlar ise bir cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheliler aynı gün içerisinde Bahçelievler'de bulunan bir elektronik eşya satan iş yerinden de hırsızlık yaptı.