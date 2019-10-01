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Avcılar'da bina kontrolü için rekor başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

SİLİVRİ açıklarında geçen perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da binalarının durumundan endişe ederek, kontrol edilmesini isteyenlerin sayısı 2 bin 30'u buldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında geçen perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da binalarının durumundan endişe ederek, kontrol edilmesini isteyenlerin sayısı 2 bin 30'u buldu.

Depremin ardından ilçede halen biri 3 bloklu 30 daireli olmak üzere 2 mühürlü bina bulunurken, bunların bodrumlarındaki kolonlarında demirin korozyona uğradığı, betonda deniz kumu kullanıldığı belirlenmişti. Risk oluşturan bu iki binanın dışında mühürlü bina olmadığı ifade edilirken, Avcılar Belediyesi bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezine binalarının durumunun incelenmesi için başvuranların sayısı 2 bin 30'u buldu. Rekor başvuru üzerine ekipler, gözleme dayalı değerlendirme yaparken, büyük bölümünde depremin yol açtığı mühürlemeyi gerektirecek büyük çatlak veya risk olmadığını bildirdi. 1999 depreminden önce yapılan binaların bugünkü yönetmeliklere göre, performans testi yapılması halinde 'Sağlam sayılamayacağı' dile getirildi.

RESMİ BİNALARA DA İNCELEME

Avcılar Belediyesi ekipleri, halktan gelen başvuruların yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları için de istek gelmesi halinde ekipleri göndererek inceleme yapmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görevlendirilen ekiplerin de Avcılar'daki okullarda incelemesini tamamladığı, Pazar günü açıklanan Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nun dışındaki binalarda hasar tespit etmediği belirtildi. Bu okuldaki öğrenciler, 1 günlük tatil ardından derslerine hemen yanındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nun binasında öğleden sonra yeniden başladı.

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