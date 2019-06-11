HABER

Avcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:05 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bulunan bir binada haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından bina sakinlerinden 6 kişi zehirlendi.

Avcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bulunan bir binada haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından bina sakinlerinden 6 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Merkez Camii Sokak'ta bulunan Ferah Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında bulunan haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. İlaçlamanın ardından binanın giriş katından yoğun duman çıktığını görenler yangın çıktığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangın olmadığını belirledi. Ardından binanın değişik katlarında fenalaşanlar olduğu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sevk edilen ekipler nefes almakta zorlanan ve bazılarında kusma görülen 6 kişiyi hemen yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada oksijen verilen ve ayakta tedavi edilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gazdan etkilenenler, ne olduğunu anlamadıklarını, evin tuvalet ve lavabolarından yoğun bir koku hissettiklerini, ardından fenalaştıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
(FOTOĞRAF)

Avcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendiAvcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendiAvcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendiAvcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendi

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
GÜNCELLEME - İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandıGÜNCELLEME - İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Bakan Çavuşoğlu Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulunduBakan Çavuşoğlu Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

Çöp konteynerinden çıktı! Görenleri kahretti

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Mogan Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu! Kahreden detay telefonundan çıktı

14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.