Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sürdürülen incelemeler sonucunda Avcılar'da iki okul binası riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı. Yarın için tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin Pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 26 Eylül perşembe günü meydana gelen deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan ön hasar tespiti çalışmasında Alsancak İlkokulu ile hemen yanındaki Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği belirlendi. Açıklamada, "Konu hakkında detaylı inceleme yapılıncaya kadar binalarımızın tedbiren kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 4 Ekim 2019 Cuma günü Kaymakamlık oluru ile Alsancak İlkokulumuz ve Alsancak Ortaokulumuzda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimizin Pazartesi günü hangi okullarda eğitime devam edeceği gerekli çalışma ve planlama yapıldıktan sonra velilerimizle paylaşılacaktır" denildi.