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AVCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:24 | Son Güncelleme

AVCILAR'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.  Avcılar Yeşilkent Mahallesi 58.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) AVCILAR'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Polis ekipleri yangının olduğu alanda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-ekiplerin müdahalesi
-Sokakta toplananlar
-Genel ve detaylar

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