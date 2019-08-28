Avcılar’da bir fabrikanın bahçesinde 3 adet top mermisi bulundu

Avcılar’da bir fabrikanın bahçesinde çalışma yapan işçiler 1930’lu yıllara ait olduğu düşünülen 3 adet top mermisi buldu.

Avcılar Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi’nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde çalışma yapan işçiler, 1930’lu yıllara ait olduğu düşünülen 3 adet top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından top mermilerini alarak merkeze götürürken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



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