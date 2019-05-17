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Avcılar'da bir garip olay...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

AVCILAR'da eski eşinin erkek arkadaşından şiddet gördüğünü öğrenen bekçi, konuşmak için gittiği taksi durağı önünde eski eşinin erkek arkadaşını silahla ayağından vurdu.

İhsan DÖRTKARDEŞ- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- AVCILAR'da eski eşinin erkek arkadaşından şiddet gördüğünü öğrenen bekçi, konuşmak için gittiği taksi durağı önünde eski eşinin erkek arkadaşını silahla ayağından vurdu. Kendilerine saldırı olduğunu düşünen taksi durağı görevlisi silahı ile dışarı çıktı. Yoldan geçen bir polis memurunun silahı bırakmasını söylemesine rağmen ateş eden taksi durağı görevlisi polisin de ateş etmesiyle hafif yaralandı. Olay, 11.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre; Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir bekçi Yunus S., eski eşinin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrenmesiyle Murat B. ile konuşmak istedi. Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde buluşan taraflar, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bekçi, yanında bulunan silahla ateş ederek eski eşinin erkek arkadaşını ayağından yaraladı. Taksi durağında görevli E.A silah sesini duyunca taksi durağına yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek silahı ile dışarı çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir polis memuru taksi durağı görevlisine silahını bırakmasını söyledi. Polis olduğuna inanmayan taksi durağı görevlisi silahı ile ateş edince, polis de karşılık verdi. Olayda E.A hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Ambulansla Bakırköy Dr. Sadik Konuk Hastanesine götürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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