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Avcılar’da bir marketten silahlı soygun

15.12.2020 20:36 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da bir markete müşteri kılığında giren bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki paraları çaldı.

Avcılar’da bir markete müşteri kılığında giren bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki paraları çaldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir markette yaşandı. İddiaya göre, korona virüsten korunmak için yüzüne cerrahi maske takan bir kişi, müşteri kılığında mahalle içerisinde markete geldi. Markette bir süre gezen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği silahı market çalışanına doğrultarak, market görevlisinin kasadaki paraları vermesini istedi. Market görevlisini silahla tehdit eden şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 3 bin 500 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçmasının ardından market görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirlemeye çalıştı. Çevrede incelemelerini sürdüren ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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