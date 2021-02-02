HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar’da bir şahıs, eşini ve eniştesini öldürdü

Avcılar’da bir şahıs, eşini ve eniştesini öldürdü

02.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da bir şahıs, eşini ve eniştesini öldürdü.Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokak’ta kumaş işi yapan bir atölyede yaşandı.

Avcılar’da bir şahıs, eşini ve eniştesini öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokak’ta kumaş işi yapan bir atölyede yaşandı. Atölyeye gelen Ümit A., eşi Canan A. ve eniştesi Kenan Erol’u silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, bir akrabasını arayarak, "İkisinin de kafasına ben sıktım" dediği öğrenildi. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede Canan A. ve Kenan Erol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Melek İpek için istenen ceza belli olduMelek İpek için istenen ceza belli oldu
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Bartın'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bartın'da korkutan deprem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

O bölgeler hamsi avına açıldı

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa Ahmetli'de ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.