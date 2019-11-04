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Avcılar'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

Eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın, hastanede yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi'nde dün akşam Ercan A. (41) ile dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Seda K. (40) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Sabah da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan A, Seda K'yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seda K'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Seda K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan ve emniyette suç kaydı bulunan Ercan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar cinayet polis

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