Avcılar'da cinayet ve intihar

İSTANBUL (AA) - Avcılar’da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi, intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi G-71 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşayan Erdal S. (35), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Bahar S'ye (33) ateş etti. Erdal S. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Evden silah sesleri geldiğini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdal S. ile eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayı haberi alarak eve gelen çiftin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

