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Avcılar’da ‘Çocuğum Hasta’ diyerek banka soyan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

Avcılar’da ‘Çocuğum Hasta’ diyerek banka soyan şüpheli, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonunda Amasya’da yakalandı.

Avcılar’da ‘Çocuğum Hasta’ diyerek banka soyan şüpheli yakalandı

Avcılar’da ‘Çocuğum Hasta’ diyerek banka soyan şüpheli, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonunda Amasya’da yakalandı. Soygun anı ve şahsın kaçış anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar, E-5 karayolu üzerinde bulunan bir bankada 27 Eylül günü gerçekleşen olay iddialara göre şöyle gerçekleşmişti. Bankaya gelen şüpheli Naim D. silahını güvenlik görevlisine doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan çalışana torbayı uzattı. Gişe görevlisi de kasada bulunan paraları torbaya koyarak soyguncuya verdi. Parayı alan şüpheli Naim D. ise olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Güvenlik görevlisi peşinden koşsa da şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

Banka soyguncusu Amasya’da yakalandı
Banka çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri incelemelere bulundu. Şüphelinin bankadan 32 bin lira çaldığı tespit edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin Amasya’da saklandığını tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Jandarmayla yapılan ortak operasyonda Naim D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir adet kuru sıkı tabanca ve 5 bin lira ele geçirildi.
İstanbul’a getirilen şüphelinin ifadesi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde alındı. Soygunu gerçekleştirilen şüphelinin daha önce suç kaydının bulunmadığı, soygunu da ihtiyaç nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan soygun anı ve zanlının kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar’da ‘Çocuğum Hasta’ diyerek banka soyan şüpheli yakalandı

Avcılar’da ‘Çocuğum Hasta’ diyerek banka soyan şüpheli yakalandı

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