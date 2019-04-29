Avcılar'da çökme riski bulunan bina boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da çökme riski bulunan 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta bulunan Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki kolon ve kirişlerde çatlaklar oluştu.

Dairede duvar çökmesi yaşandığı öğrenilirken, vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk inceleme sonucu çökme riski bulunması dolayısıyla bina tahliye edildi. Binaya giriş yasaklanırken, çevrede önlem alındı.

Öte yandan Avcılar Belediyesince bazı bina sakinleri otellere yerleştirildi.

